Los mayores fracasos de Apple

Apple III (1980)

El ordenador Apple III no obtuvo el éxito que esperaban sus creadores ya que era un caos absoluto, no había por donde cogerlo. Bugs continuos, altas temperaturas, errores en el hadware…, nada funcionaba como debía en el Apple III y por ello tuvieron que retirarlo inmediatamente.

Este fue el primero ordenador que no diseñó el famoso Steve Wozniark, así que puede que ese fuese uno de los motivos por los cuales el ordenador no funcionaba como debía. No obstante, los nuevos creadores consiguieron solucionar todos los problemas que surgieron en el Apple III.