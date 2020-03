Que Leo Messi es el mejor jugador del mundo no lo discute nadie, bueno Cristiano Ronaldo probablemente no esté de acuerdo. Es innegable que el argentino ha marcado un antes y un después en el deporte rey de nuestro país. Pero si bien en el terreno de juego su comportamiento suele ser ejemplar, parece que fuera de él no deja de ser una persona con ciertas extravagancias y tendencia al despilfarro.

1 Casa Parte de la fachada de la casa que los Messi poseen en Casteldefell y que se ha convertido en su primera residencia El argentino vive en una casa mansión en Castelldefells, a 25 kilómetros de Barcelona, desde el año 2010. Sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados dispone de varias piscinas, enormes jardines, pista de fútbol, de baloncesto, gimnasio y unas espectaculares vistas al mar. Además, por dentro está decorada con distintos materiales y motivos de lujo. Dispone de numerosas habitaciones y salas de estar, además de su famosa sala de camisetas. La finca está en un lugar privilegiado y discreto del barrio de Bellamar donde también viven otros compañeros del club. Este es su lugar de residencia, pero el argentino tiene varias propiedades más. Atrás Siguiente