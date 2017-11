Los grandes beneficios de beber cerveza

Cebada, agua y lúpulo. Estos son los ingredientes que contiene la esta maravillosa bebida. Es una bebida que está fermentada a baja graduación y que si se consume con moderación, aporta un papel preventivo de algunas posibles enfermedades. Aporta grandes beneficios para el organismo. La cerveza tiene bajo contenido calórico y posee nutrientes que casan perfectamente con una alimentación saludable.

Encaja la cerveza dentro de la dieta mediterránea y de su cultura. El consumo de dos o tres cañas al día en un varón o en una o dos en una mujer no será insano. No se debe de beber cerveza sólo los fines de semana. Puedes beber la cerveza todos los días gracias a sus grandes beneficios. Conoce porque has de tomar cerveza ¡te sorprenderá!

Se trata de una bebida muy nutritiva. Contiene vitaminas del grupo B y ácido fólico. En menor medida tiene carbohidratos . Los minerables también están presentes, sobre todo el calcio y el magnesio. La cerveza contiene además antioxidantes y fibra gracias al lúpulo que se le añade. Tomar una caña al día previene el infarto de corazón. Ayuda a la que las células no se oxiden y aumentan el colesterol del bueno. Hay estudios científicos que han revelado que beber cerveza disminuye cardiopatías isquémicas y las inflamaciones ayudando al riego cardiovascular.

Si bebes cerveza tendrás los huesos mucho más sanos. Promueve la densidad ósea y evita que el hueso se deteriore. Ayuda en la menopausia y en la prevención de la osteoporosis. La cerveza por lo tanto mejora la salud ósea. Si se consume la cerveza de forma moderada tendrás unos huesos más sanos. Ayuda a la mujer no sólo en la menopausia, también lo hace con la respuesta inmune de esta contra los organismos que provocan las enfermedades infecciosas.

La cerveza contiene silicio y este está relacionado con la protección de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto es gracias a que reduce la biodisponibilidad de aluminio en plasma y tejido cerebral (vinculado con algunas patologías neurodegenerativas importantes)

Más beneficios de la cerveza

Si quieres alargar tú vida y vivirla mejor toma esta bebida con lúpulo.. Estudios demuestran que influye en la prevención y el control de la diabetes. Lo último que se ha estudiado es la relación de la esta bebida con el deporte. Esta hidrata mucho y después de practicar deporte es beneficiosa, pues es capaz de recuperar los dolores musculares de los deportistas. Recupera el metabolismo hormonal e inmunológico de los deportistas tras realizar ejercicio.

Es bien curioso que a muchas embarazadas se les antoje una buena cerveza ¿ por qué? Por su alto contenido en ácido fólico (elemento que necesita la embarazada) Claro está que las embarazadas tienen que tomarlas cero cero, sin ningún resquicio de alcohol.

El mito de la barriga cervezera ¡destiérralo! De ha dicho que aumenta la grasa abdominal, sin embargo, esta idea es errónea y diversos estudios señalan que no existe evidencia que lo demuestre. La aportación calórica de esta bebida es baja. Una caña de 200 ml equivale a 90 kcal y si es sin alcohol la cifra baja a una media de 34 kcal por cada 200 ml. La bebida no es la culpable de la obesidad, sino una alimentación desequilibrada, la falta de ejercicio y la información genética.