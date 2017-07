Los famosos más ricos del cementerio

Hay una frase popular que se les dice a aquellos quienes pecan de tacaños y es así: “¿es que acaso quieres ser el más rico del cementerio?” Esta expresión hace alusión a que, si uno no se quiere gastar el dinero en absolutamente nada, no sirve de nada guardar tanto dinero. Pues bien, hoy vamos a hablar de gente que sí son los más ricos del cementerio y no precisamente por haber sido rácanos. Se trata de personajes muy famosos, con grandes fortunas, pero también con tanta relevancia e influencia en el mundo que incluso una vez fallecidos, siguen generando ganancias.

Que gente que ya ha pasado a mejor vida siga produciendo dinero puede deberse a diversos factores como, por ejemplo: los beneficios de la venta del merchandising de estos personajes, otro motivo podría ser por la venta de sus obras, en caso de cantantes, escritores, artistas, etc., o bien la explotación de su imagen. Hoy compartimos 8 personajes famosos que son los más ricos del cementerio.