Los calzoncillos más caros del planeta

AussieBum

En este caso, no haca falta ni hacer números. El calzoncillo más caro del mundo es de la firma AussieBum y cuesta cerca de los 10.000 euros. Sí, una cifra redonda que no todo el mundo estaría dispuesto a pagar y más, si se trata de unos calzoncillos. Pero el lujo se ha apoderado de esta pieza en cuestión. Ya no solo por el tema del dinero, que lo es, sino por estar compuesto de un material privilegiado.

El oro forma parte de él. Son 24 quilates los que recorrerán esta parte de tu cuerpo. Si ya la firma era bastante conocida en sí, con el lanzamiento de esta prenda, todavía lo ha sido más. Se les conoce con el nombre de “Wonderjock” y es que además del oro en sí, también tienen la facilidad de marcar y resaltar las partes íntimas. Fue diseñado por Sean Ashby y se terminan en lycra, poliéster y como no, en oro.