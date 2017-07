Los 7 hábitos de la gente muy efectiva

Tener pasión por lo que haces

Una de las recomendaciones que se hace a los jóvenes cuando tienen que decidir sobre su futuro y la rama que quieren escoger para estudiar es que elijan algo que les guste. Incluso cuando ya tienes la mayoría de edad y cierta perspectiva por haber probado varios trabajos, puede que tu verdadera vocación te llegue con 30 años de edad, y es entonces cuando debes decidir si sigues apostando por una vida que no te acaba de llenar o cambiar de rumbo hacia algo que te apasiona. A veces, no nos damos cuenta que el hobby que tanto nos hace disfrutar también se puede convertir en una manera de ganar dinero, y por eso deberíamos convertirlo en nuestro “trabajo”, ya que no será tan pesado como otras profesiones.

Si pierdes la motivación, el día a día se puede hacer muy duro, ya que los niveles de concentración descienden y no tienes una mentalidad positiva ante las tareas que tienes por delante. Intenta buscar esa chispita que te haga recordar por qué elegiste ese camino y recupera la pasión que un día te ilusionó.