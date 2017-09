Los 10 Récords Guinness más locos del 2017

Giro de pies

Hay personas que parece que están hechas de plastilina. Para ello, pueden mover sus piernas o sus brazos como nadie. Unos giros que a la gran mayoría de los mortales nos duelen con solo verlos. Pues en este caso, no iba a ser menos. Uno de los Récords Guinness más locos del 2017 es el que tiene como protagonista a un joven de tan solo 14 años.

Él es capaz de girar sus pies como nadie lo había hecho, de que se sepa. Tanto es así que puede hacer un giro de unos 157 grados. Es decir, darle la vuelta hacia atrás. Sí, ya de por sí es complicado de definir, así que, no me quiero imaginar si lo será al hacerlo. Pero no, para el joven parece que se ha convertido en un futuro récord porque no muchos podrán conseguirlo.