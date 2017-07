Los 10 mayores atentados terroristas en España

Son ya muchos los años que el terrorismo entró en nuestras vidas. Se ha llevado por delante la vida de cientos de personas y otras tanta viven con miedo. Los atentados terroristas en España han quedado grabados en la retina en todos, por desgracia. Hoy hacemos un repaso por esos momentos más críticos.

Claro está que hubo otros atentados terroristas en España y aunque no les dediquemos los minutos que merecen, no por ello son menos importantes. Vidas truncadas, familias destrozadas y un miedo general que se apodera de la población. Momentos que sobrecogen y desde luego, no es para menos.