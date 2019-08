1 El look de Clara Lago que dejo a todos sorprendidos

Comenzaremos con este look que es uno de los más recientes que le hemos visto. Sin duda, muchos estarán de acuerdo que luce estupenda, Clara Lago tiene un tipazo de infarto. Es claro, que todas las rutinas de ejercicio le han hecho tener este cuerpo tan espectacular y los músculos tan bien definidos.

Sin embargo, por otro lado muchos opinan que es posible que sufra de alguno trastorno alimentario; ya que luce demasiado delgado. Muchos en las redes sociales se pronunciaron para señalar que lo que se puede ver en la imagen, no son sus “tan bien definidos músculos”, sino que son sus costillas y que no luce muy saludable. No obstante, esta continúa siendo una de las fotos preferidas de muchos.