Locas reglas rotas por Kate Middleton que enfurecen a la Reina

Siempre hemos considerado a Kate Middleton como la perfecta anfitriona y una buena futura reina. La hemos visto educar a sus hijos, acudir a eventos solidarios y ser la perfecta acompañante del William. No podemos decir nada malo de ella.

Pero no todo es tan bonito como lo pintan. A veces no nos damos cuenta de que lo que hacemos no está del todo bien, y eso es lo que ha pasado con Kate Middleton. Ha roto algunas reglas estrictas de la Reina Isabel II. Es cierto que no son nada del otro mundo, pero estas reglas han enfadado a la Reina en muchas ocasiones. ¿Quieres conocer cuáles han sido? Pues vamos a ello.