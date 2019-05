Meghan Markle y el príncipe Harry continúan dando de qué hablar. Recientemente se han rescatado de internet unas imágenes inéditas de su boda; y las redes sociales han enloquecido y con ello también Kate Middleton y su marido; ya que como siempre, los duques de Sussex continúan llevándose el protagonismo; algo con lo que la Reina Isabel II no está de acuerdo.

Los duques de Sussex recién habían cumplido su primer año de matrimonio; como consecuencia han compartido un tierno video que incluye detalles íntimos y que no habían sido revelados sobre su boda. En el video se pueden apreciar algunos sucesos de cómo se vivió la preparación de Meghan Markle y algunos detalles que han conmovido a muchos. No cabe duda que la boda fue todo un cuento de hadas.

Así se vivió el detrás de escenas de la boda de Meghan Markle

Los duques de Sussex han tenido a bien compartir un video con imágenes inéditas sobre su boda en un corto video; el motivo de la publicación de dicho video se debe a la celebración del primer aniversario de boda de Meghan Markle junto con el príncipe Harry de 34 años. El video muestra imágenes dentro y fuera de los terrenos del Castillo de Windsor el día 19 de mayo del año pasado; el video fue publicado en la red social de Instagram; donde se aprecian algunos momentos muy íntimos que se compartieron con otros miembros de la Familia Real.

Uno de los momentos más emotivos es la imagen de Meghan Markle junto a su madre, Doria Raglang; juntas en la entrada de la Capilla St. George donde minutos luego es recibida por su suegro; el príncipe Carlos; quien la llevo al altar; debido a la polémica de su padre para ese tiempo. Como recordaran, su padre había prometido fotos y videos exclusivos e íntimos de la boda a un medio americano. Cuando la Familia Real se enteró; rápidamente le negaron la entrada a la boda de su hija; razón por la cual aún existen gran disputa sobre el tema. Padre e hija, no han vuelto a tener una sana relación familiar desde ese día.

Como a toda hija, le hubiera gustado ser llevada al altar por su padre; sin embargo lo que nadie sabía es que esos serian solo los inicios de un matrimonio lleno de polémicas, especulaciones y drama. Pese a que recién cumplen su primer año de casados; no ha sido un año fácil; y mucho debido al padre y hermana de Meghan Markle, quienes no son buen visto por la familia de su marido.

¡Mira a quien honraron en su video los duques de Sussex!

El video con fotos inéditas de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry tiene logro alcanzar más de un millón de visitas en tan solo pocos minutos; aquellos que siguen los pasos de los duques de Sussex han agradecido a la pareja por haber compartido esas imágenes con el mundo. Dentro del video se puede ver una foto de la pareja donde están sentados en el suelo y alrededor muchos niños; los cuales formaron parte del cortejo; donde claramente, no podían faltar los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Pero lo más asombroso es que no olvidaron incluir a la diseñadora del vestido de Meghan Markle, la reconocida Clare Waight Keller; quien aparece en una foto donde aparentemente le ayuda a arreglar su velo. Lo que no fue sorpresa para nadie es que Kate Middleton, la duquesa de Cambridge no estuviera incluida en el video; al parecer las cosas entre ellas aún no están del todo bien.



Al video no le podía faltar una descripción; por lo que se le acompaño con lo siguiente “Gracias por todo el amor y el apoyo de muchos de ustedes en todo el mundo. Cada uno de ustedes hizo este día aún más significativo; esperamos que disfruten reviviendo este momento y viendo algunas fotos del detrás de escena de este día especial”. Los agradecimientos por el video no han faltado, así como tampoco han faltado los detractores; quienes no han perdido la oportunidad para criticar el video y criticar la ausencia de muchos de los miembros de la Familia Real dentro del video; específicamente de Kate Middleton, ya que su marido si logra aparecer en una de las fotos; donde aparece siguiendo al príncipe Harry por las escaleras.