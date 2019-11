1 Su edad

Aunque en la serie Lisa tiene ocho años, lo cierto es que nació el 25 de enero de 1982.

Obviamente por exigencias del guión, su personaje evoluciona. De hecho, es en los que más notamos el paso del tiempo. Al principio de la serie vemos a una Lisa muy niña, que es un bicho raro en medio de una familia muy peculiar, y a medida que van pasando las temporadas Lisa va madurando y se sabe distinta a los demás.

En su evolución vemos su vertiente infantil y su vertiente más responsable e idealista. El propio personaje, al ganar en complejidad, va dando lugar a distintas tramas en las que Lisa es la protagonista principal, robándole espacio a su padre y a su hermano Bart. No obstante, no siempre se sale con la suya y en esos capítulos Lisa se enfrenta a un mundo que parece no estar hecha para ella y del que sacará importantes lecciones.