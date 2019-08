La forma de escribir es muy importante para todas las personas, salvo para los médicos que claramente tienen esa tan peculiar forma de escritura que no sabemos siquiera si las enfermeras entienden. Lo cierto es que de alguna forma solamente los médicos saben lo que escriben en sus recetas.

Si no eres médico, lo mejor es que te esfuerces un poco en mejorar tu forma de escribir; esto no solo hará que causes una buena impresión a los demás, sino que también te ayudará a darte a entender mejor con otros y hará que todos tus trabajos y escritos se vean mucho más profesionales, así que te presentamos algunos truquitos que te ayudarán a mejorar tu letra.

Mantén una postura adecuada

¡La postura lo es todo! Es vital adoptar una postura apropiada para escribir. No podemos escribir con la misma postura que tenemos cuando vemos las mejores series de Netflix.

La espalda debe estar recta y la cabeza debe esta levemente acercada al papel en el cual vamos a escribir; esto no solo mejorará tu postura, sino que también ayudará a tu espalda.

Toma en cuenta que también la postura del papel es importante, este debe estar ligeramente inclinado y no del todo recto; y por lo general se recomienda que la mano contraria con la que escribe se apoye sobre la página de papel en la que estas escribiendo, esto sin duda es un truco que no se aprende en cualquier lado.

¡Aprende a escribir mejor con estos trucos!

La forma en la que coges el bolígrafo también es una parte importante. Los dedos se deben colocar de la forma en la que puedes ver en la imagen para poder escribir mejor y hacer que tu letra sea vuelva mucho más estilizada y más legible.

Esto suele enseñarse en la primaria, aunque por alguna razón suele olvidarse con el tiempo.

Muchos pasamos toda la vida cogiendo de forma incorrecta el lápiz. Sí, tú puedes mejorar esto y no vivir siempre con el mal hábito de sujetar de forma incorrecta el lápiz al momento de escribir. Es algo que podría ayudar mucho la forma en la que haces la letra, ya que no siempre podemos escribir usando el teclado del ordenador.

Enfócate en mejorar las letras circulares para escribir mejor

Se dice que los médicos tienen mala letra porque desde inicios de la carrera deben acostumbrarse a tomar apuntes con gran rapidez; sin embargo, la mayoría de personas nos tomamos nuestro tiempo cuando escribimos y prestamos gran atención en los detalles de cada una de las letras.

Aunque, muchos fallan en las letras circulares. Estas son letras claves en cómo se ve tu escritura en general, es por ello que si las mejoras toda tu letra se verá mucho mejor.

Intenta practicar los giros adecuados al momento de hacer letras como la “g, b, d, j, o, p, q y la s”. Estas letras requieren de un poco más atención de tu parte.

Busca el bolígrafo adecuado para tu estilo

Por curioso que parezca, esto también es algo que podría estar afectando a tu forma de escribir. Una mala elección de bolígrafo puede ser el causante de que tu letra no se vea legible siempre.

Recuerda que los bolígrafos con tinta gel y estilo “pluma” son mucho más suaves y hacen trazos más elegantes.

Los bolígrafos convencionales no funcionan bien para todas las personas. Aquellos con tinta liquida son mucho mejores para aquellos que quieren mejorar su escritura. Recuerda que al momento de escribir no existen mayores reglas, así que no tengas temor de apoyarte de aquellas herramientas que te resultan más prácticas.

En algunas ocasiones se ha comprobado que no es que “una persona tenga mala letra”, sino que la falta de orientación hace que algunas personas no escriban de forma simétrica. Es posible que tú escribas mejor en una página con cuadros que en una página de papel completamente lisa, todo es cuestión de identificar lo que funciona mejor para ti.

Las personas con tendencia a hacer letras grandes, se desorientan con páginas que tienen espacios reducidos; así como las personas que hacen la letra chica tienen a hacer la letra poco legible cuando se enfrentan con espacios grandes y amplios.

Practicar en una página que te ayude hará que te acostumbres a escribir mejor.

¡Pide la opinión de otras personas!

Cuando los niños tienen problemas con su escritura, un truco pedagógico que siempre funciona es enfrentarlos a su propio criterio. Te acercas al niño y le preguntas: ¿Tú entiendes lo que acabas de escribir? ¿Te parece que es una letra legible?

Lo mismo puedes hacer por tu cuenta y preguntar a otros qué opinan sobre tu forma de escribir.

Es posible que los comentarios te sorprendan. Algunos podrían decirte que tiendes a inclinar las letras demasiado, que no todas las letras tienen el mismo tamaño e incluso podrían decirte que las haces demasiado juntas. Esto te ayudará a identificar de mejor manera lo que debes corregir para mejorar.

El truco para escribir mejor rápidamente

En algunos casos, lo único que tienes que corregir es el espacio que dejas entre cada letra. La letra de los médicos suele no tener muchos espacios, es casi como si todas las letras fueran una sobre la otra; lo que dificulta que la letra se vuelva legible para las demás personas. Escribir con espacios iguales es la clave.

Debes asegurar que cada letra tenga un espacio casi similar, este no debe ser ni muy chico ni muy grande.

Trata de hacerlo de forma “natural” sin tener que prestarle demasiada atención para poder educar tu mano a hacer las letras con mayor naturalidad. Con la práctica te darás cuenta que tu letra comenzará a verse más legible.

Practica ejercicios de caligrafía

Los ejercicios de caligrafía no son cosa de primaria. No sientas temor de hacerlos. Recuerda que los ejercicios están enfocados en ayudarte a ti a escribir mejor.

Piensa en que esto podría impulsar tu futuro y míralo como una inversión en ti mismo. Dedica un par de minutos al día a hacer un par de ejercicios de caligrafía.

Esto te ayudará a mejorar la forma que le das a las letras, la rapidez con las que las haces y como terapia antiestrés. Nada mejor para eliminar el estrés de tu día que dedicarle un par de minutos a la caligrafía. Veras que al final del día no solo terminarás con una mejor letra, sino que también de mejor humor.