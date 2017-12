Leticia Sabater y otros presentadores famosos de la tele, de niños

El tiempo pasa factura para todo el mundo y son visibles los signos de madurez y crecimiento, así como de deterioro, más aún cuando eres famoso y te conviertes en un personaje público por aparecer en la gran pantalla, ahí ya si que no tienes escapatoria para comprobar de qué forma ha hecho mella en ti y en tu trayectoria profesional, el paso del tiempo, para bien o para mal, todo queda grabado en los anales de la historia de la televisión.

Vamos a echar un vistazo a nuestros queridos presentadores de la infancia, aquellos que nos acompañaban cada día por allá de la década de los 90. Comprobaremos si el tiempo les ha hecho justicia o no, o si era preferible que se hubieran quedado en esa época, por muy horteras que fueran. Acompañadnos y no perdías detalle de ellos, ¡os vais quedar boquiabiertos!.

Leticia Sabater fue uno de los iconos más representativos de la televisión española en los años 90. No dejaba a nadie indiferente y triunfaba como la que más. Los programas en los que participó fueron: Un, do, tres…, Cajón desastre, que la catapultaría a la fama, grabando discos y queriendo ser fichada por todos.



Leticia Sabater fue uno de los iconos más representativos de la televisión española en los años 90. No dejaba a nadie indiferente y triunfaba como la que más. Los programas en los que participó fueron: Un, do, tres…, Cajón desastre, que la catapultaría a la fama, grabando discos y queriendo ser fichada por todos.

Con los programas de Desayuna con Alegría, A Mediodía Alegría y Vivan los Compis arrasó y se hizo mundialmente conocida. Era una chica muy alegre y divertida hasta que fueron pasando los años y aunque presentó Mentiras Peligrosas en un canal autonómico y funcionó, su papel como presentadora fue relegado a un segundo plano y se fue apagando poco a poco. Ha tenido que acudir a programas del corazón para poder subsistir a base de contar su vida personal, por no hablar del gran cambio físico acontecido en ella y lo mal que le ha sentado el paso de los años. ¡Pobre Leti!.

