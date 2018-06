Las venganzas contra el ex mas exitosas del mundo

Como bien dice el refrán, la venganza es un plato que se sirve frío, y esto es exactamente lo que hicieron los siguientes exs, realizar su venganza con paciencia, mucha paciencia. ¿Cuáles son las venganzas más exitosas del mundo contra el ex? Esto dependerá mucho de la percepción de cada persona, pero a continuación vamos a conocer algunas de esas venganzas.

Eso sí, no nos hacemos responsables de lo que pase si tú decides llevar una de ellas a cabo. Ten en cuenta que, una vez hecha estas venganzas, no hay vuelta atrás. Así que piénsalo bien y solo úsalas si la persona se lo merece. Vamos a ello.

Atacar el coche de tu ex, una de las venganzas más exitosas

Atacar el coche es una de las venganzas más populares, pero, sin duda alguna, esta que vemos aquí es la más original que hemos conocido hasta el momento. La chica que hizo esto no le realizó ningún daño visible al coche, ni siquiera le hizo un rasguño. Pero, aún así, se vengó de su ex.

Decidió envolver el coche de su ex pareja en una especie de plástico. Pero no solo lo envolvió. ¡También lo ató a la farola! Vamos, que si el chico no llevaba unas tijeras para poder soltar su coche, lo tenía muy, pero que muy crudo. Es una venganza muy exitosa, sin duda alguna.

Un castigo por ser infiel

Este chico parece que se ha buscado su venganza y es que su pareja ha decidido anunciar al mundo entero que su novio es un adultero y que no tiene el más mínimo respeto por las personas. El letrero que lleva colgando dice lo siguiente: “Fui infiel. Este es mi castigo”. Todo el barrio se enteró de lo que hizo, lo que le provocaría una gran vergüenza.

Estamos seguros que se lo pensaría dos veces antes de hacerlo otra vez o, al menos, antes de que lo descubriesen. No sabemos si es que su pareja descubrió el engaño o si fue él mismo el que se lo confesó por remordimiento. Sea como sea, estamos seguros de que no lo hará de nuevo.

Un regalo muy especial como venganza

Realmente, planear una venganza no es algo sencillo, sino todo lo contrario, es bastante complicado, especialmente si lo que buscamos es una venganza original y extraordinaria, como la que vemos a continuación. ¡Vaya marrón!

Esta es una de las venganzas repugnantes que vamos a conocer, sin duda alguna. No sabemos con exactitud de dónde habrá sacado la materia prima para realizar esta venganza, pero agradable desde luego no es, y mucho menos encontrárselo por la mañana. ¡Qué venganza más cruel!

El baño de rojo, una de las peores venganzas

No hay nada peor que encontrarte tu coche lleno de pintura, ¿No es cierto? Cuesta muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo quitarla del medio, así que, definitivamente, no es algo agradable. Es por eso por lo que consideramos que es una de las mejores venganzas a tu ex.

Ahora bien, ¿Por qué el color rojo? Suponemos que era el color preferido de la persona que hizo este desastre y quería que el dueño del coche lo reconociera. O simplemente era la pintura más barata que había en la tienda. Teniendo en cuenta para qué iba a usarla, es lo más lógico.

Tecnología al agua

Lo peor que le puede pasar a un amante de la tecnología es que sus posesiones caigan al agua, ¿No es cierto? Y es que, además de todo el dinero que se ha invertido, toda la información que contienen los aparatos acaba por perderse. Una auténtica lata, vaya.

Es por eso por lo que una de las mejores venganzas para exs, si les gusta la tecnología, es echar todos sus “juguetes” al agua. ¡Nada le dolerá más que eso! Eso sí, cuidado cuando lo hagas y no te pongas cerca, que pueden saltar chispas.

Saltar en el coche, una venganza más clásica

Claro está que no todas las venganzas épicas tienen por qué ser novedosas. Las clásicas también son, a veces, muy efectivas. Este es un claro ejemplo de ello. Aquí, esta mujer, que vemos que está bastante furiosa, ha decidido saltar, literalmente, encima del coche de su ex.

¿Cuál ha sido el resultado? Pues que el cristal delantero, así como la parte superior del vehículo, ha quedado destrozado. ¡Vaya regalito mañanero! ¿Que habrá hecho este hombre para merecer tal venganza contra su coche? No lo sabemos. Pero podemos imaginarlo.

Dónde las dan, las toman

Parece que esta chica tenía muy claro lo que hacer si su pareja le ponía le era infiel. Y lo hizo cuando lo descubrió. Corrió a los brazos de su cuñado, que suponemos que estaba desesperado por estar con ella ya que sino, ¿Qué hermano haría eso?

La cuestión es que la chica lo hizo como venganza, por lo que decidió tomarle una foto a su cuñado mientras estaban desnudos y se la mandó a su novio. “¿Te suena?”. No sabemos cómo reaccionó su pareja, pero seguro que no les felicitó por lo que estaban haciendo.

Un mensaje de advertencia

Superar una infidelidad no es sencillo, pero es mucho más fácil hacerlo cuando te aseguras de que tu ex pareja lo tenga muy difícil para volver a tener pareja. Es por eso por lo que esta mujer decidió escribir en el coche de su ex lo que era. Una persona “tramposa”, alguien desleal que no merece ser amado, o eso es lo que pensaría esta chica.

Claro está que al implicado no le hizo ninguna gracia ver su coche pintado con la palabra “tramposo”. Seguro que, inmediatamente, decidió mandarlo a lavar, o a pintar, para que no quedase ninguna huella. Finalmente se quedó sin pareja, sin amante y sin coche. ¡Vaya bingo!

