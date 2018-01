Las pruebas de paternidad más sonadas

Alberto de Mónaco

La mala suerte de Alberto de Mónaco, fue que los rumores saltaron justo días antes de su boda. Lo que se decía era que Alberto tenía no uno, sino varios hijos ilegítimos. La mujer con la que se iba a casar, viajó a su país natal a pensar ya que en un principio quería cancelar la boda.

Su futura mujer le puso la condición de hacerse las pruebas de paternidad, o si no, no habría boda. Éste se las hizo y acabó reconociendo a algunos. Por lo visto, quedan uno o dos a los que todavía no ha reconocido.