Las polémicas que envuelven a Juan Carlos I

El Rey Fahd

Según parece, hubo un detalle que sucedió allá por los años 80. Parece que Juan Carlos I no tenía una gran liquidez monetaria como se podía pensar. Así que, para eso están los amigos, para poder echar una mano, aunque sea en cuestiones monetarias. Así que, Juan Carlos decidió pedirle dinero al Rey Fahd. Fue una cantidad que rondaba los 100 millones de dólares.

Pero ese dinero no fue directo para un banco sino que cayó en unas manos que no supieron invertirlo de una manera correcta. Así que, pasó el tiempo y el Rey no pudo devolver el préstamo. Aunque ante tal situación, parece que Fahd amplió el plazo de devolución para ese dinero. Si es que como bien decimos, siempre es bueno tener amigos así.