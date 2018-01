El precio del combustible es algo casi imparable. No hay año que no se ponga por las nubes y eso hace que intentemos buscar las gasolineras más económicas. Así que, por este motivo, te vamos a comentar cuáles son las más baratas de España. Así, si alguna de ellas te queda cerca, no dudes en ir a repostar.

Aunque el coche propio es una de las maneras más económicas y cómodas de viajar, no siempre sale tan rentable. Nos solemos desplazar lejos y por lo tanto, esto genera un gran gasto económico. No podemos invertir todo nuestro presupuesto en la gasolina, así que, vamos a ver las gasolineras más económicas del territorio nacional.

Las gasolineras más económicas de España

Aunque todos sabemos que cada cierto tiempo los precios pueden variar, sí que podemos ofrecer los mejores rincones para que puedas compararlos. Sin duda, por toda España encontrarás alguna.

Gasolina 95 : Una de las más baratas se encuentra en Logroño, en La Rioja . Gmoil cuenta con un precio de 1,049 euros el litro. Pero en Salamanca también nos podemos encontrar la misma y al mismo precio. En Huesca, nos encontraremos con la Cooperativa San Marcos, donde la gasolina también está al mismo precio que acabamos de mencionar. En el Alcampo de Utebo, Zaragoza, la podrás encontrar a 1,053 euros el litro.

: Una de las más baratas se encuentra en . Gmoil cuenta con un precio de 1,049 euros el litro. Pero en Salamanca también nos podemos encontrar la misma y al mismo precio. En Huesca, nos encontraremos con la Cooperativa San Marcos, donde la gasolina también está al mismo precio que acabamos de mencionar. En el Alcampo de Utebo, Zaragoza, la podrás encontrar a 1,053 euros el litro. Gasóleo: Nos vamos hasta Huesca donde nos encontraremos con un precio del gasóleo

Claro que por otro lado, si hablamos de gasolineras en general también pondremos tres a la cabeza. Ya sin separar el tema de gasolina o gasóleo, sino en general los precios de ambos pueden resultar mucho más ventajosos. De ahí que una de las gasolineras más frecuentadas es la Simply que está en Ávila, en la calle de los Maceros donde el precio del litro apenas supera el euro.

En el segundo puesto, nos quedamos con Petroprix en Martos, Jaén. Mientras que en Viñuelas, Guadalajara también tenemos una oferta de poco más de un euro por litro. La Petroprix en Ávila también cuenta con el mismo precio que la anterior. Si estás cerca de alguna de ellas, siempre es una buena alternativa para poder ahorrarte algunos euros. Quizás en ellas, puedas llenar el depósito y olvidarte de gastar tanto.