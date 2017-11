¡Las fotos de perfil mienten! Los mayores contrastes

Todo está en el ángulo

Hay personas que tienen unos kilos de más, pero eso es normal. Mientras hay algunos que se aceptan tal y como son, hay otros que se avergüenzan de su apariencia, por lo que tratan de ocultarlo en sus redes sociales. Pero, ahora nos preguntamos: ¿qué sucederá cuando las personas las conozcan en vida real? ¿No será un poco incómodo?

Claro, las mujeres utilizan maquillaje, lo cual no es ninguna novedad. Pero hay algunas que simplemente lo hacen para poder esconder su verdadera apariencia. Las fotos de perfil mienten, y, sin importar el maquillaje que uses o el ángulo en el que te tomes las fotografías, no vas a poder cambiar el hecho de que te veas como eres. Así que simplemente es mejor aceptarlo.