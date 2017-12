Las fotos incómodas del Reinado de Juan Carlos I

De cacería en Botsuana

¿Quién puede olvidar esta imagen? Era el principio del fin de Don Juan Carlos I. La imagen se captó en un safari de caza que el rey se fue a disfrutar durante dos semanas. Al fondo, un elefante (animal en peligro de extinción). Aquello costó 45 mil euros. Tuvo mala pata; tuvieron que trasladarle de urgencia para intervenirle tras una caída en la que se rompió la cadera.

Esta fotografía debería ir acompañada de la imagen bochornosa que dio ante los medios pidiendo perdón por el error garrafal cometido. Sujeto a unas muletas y con expresión de tristeza se dirigió a las cámaras diciendo: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.” La Corona se desmoronaba..

