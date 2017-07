Lindsay Lohan

Arrancamos la lista de las famosas más fogosas con esta ex estrella Disney. La actriz triunfó siendo muy joven y no ha sabido sobrellevar bien ese éxito, lo que le ha llevado a caer en múltiples adicciones. Un ex novio de Lindsay Lohan confesó que ella era adicta al sexo.

Según este ex novio la adicción de Lindsay al sexo la llevó a las drogas, puesto que empezó a buscar en ellas lo que no podía alcanzar con el sexo. Unas declaraciones que hay que poner en entredicho porque lo cierto es que por el momento nadie más ha confirmado que este sujeto esté en lo cierto. Lo que sí que no se puede negar es la adicción de la actriz a las drogas y el alcohol, unas adicciones que han acabado con su carrera.