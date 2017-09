Las bebidas perfectas para tomar por la noche

Cóctel club (sin alcohol)

Este artículo sobre las bebidas perfectas comenzó preparándose para la fiesta del fin de la semana. Esta es una bebida que te ayudará a sentirte bien contigo mismo, y no te dejará remordimiento al día siguiente. ¿La razón? No posee alcohol, por lo tanto, la resaca no será admitida en tu cuerpo.

¿Cómo prepararlo? Es realmente muy fácil, lo que necesitas es azúcar, dos gotas de angostura, un poco de cáscara de limón (teniendo cuidado de no incluir la parte blanca), agua mineral y cubos de hielo. Todo esto lo tienes que colocar en un vaso, lo mezclas y listo. Una bebida realmente sencilla, que puedes realizar en cualquier momento.