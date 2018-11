Las 10 tumbas de famosos más visitadas

Si en vida hemos disfrutado de su buen hacer, una vez que los famosos se mueren pasan a ser leyendas. Es por ello que también son las tumbas de famosos las que cuentan con numerosas visitas. Una manera de honrar a ese nombre que ha dejado una gran historia tras de sí.

Aunque quizás no sea uno de los viajes que más esperamos, hoy nos daremos un paseo por las tumbas de famosos más visitadas. Seguro que la gran mayoría de las mismas no te va a sorprender. Porque todos ellos son nombres y vidas que no se puede olvidar nunca.