Las 10 marcas de cava no catalán que arrasan en España

Tradicionalmente la palabra cava estaba ligada a la región de Cataluña porque la mayoría de las bodegas que producían este tipo de vino se hallaba en esta zona y/o por la enorme publicidad que de sus propios productos hacían. Todo ello daba lugar a no elegir una marca de cava que no fuera catalán, si buscábamos sorprender con un vino de calidad, pues el cava catalán era símbolo de calidad y buen paladar a la hora de degustarlo. En las épocas navideñas era cuando más ganancias y beneficios obtenían estas bodegas, vendiendo el 50% de su producción en estas consagradas fechas.

Es entonces cuando a partir de 2004 comienza una campaña de desprestigio por parte de los catalanes hacia otras regiones por considerarlas inferiores o que no estaban a su altura. Asimismo, lo que no predijeron bien fueron los efectos que de toda aquella elaborada campaña en contra de ciudades tan importantes como Madrid y del resto de España, recayeran en su propio perjuicio. Les salió mal la jugada y años después, siguen pagando el pato y las consecuencias de su propia lema de desprestigiar y minusvalorar lo que no proceda de su región, como lo demuestra la enorme expansión de bodegas en otros territorios a nivel nacional, cuyos productos nada tienen que envidiar a aquellos cavas catalanes de los que tanto hacen gala. A continuación, vamos a hacer mención de los cavas no catalanes que arrasan en España. ¡No perdáis detalle!