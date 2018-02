Ladrones pillados mientras robaban

Menos mal que no siempre los ladrones se salen con la suya. Hoy os mostramos los momentos en los que los ladrones pillados no tienen más escapatoria que devolver lo que han sustraído. Porque todavía queda mucha gente que les hace frente, siempre unidos y que no le teme a este tipo de situaciones.

Los ladrones pillados siempre les faltan minutos para poder salir del lugar. Pero claro, tampoco no siempre el plan sale como ellos tenían pensado. De ahí que tengamos que seguir viendo situaciones como las que os mostramos. ¡No pierdas detalle al igual que han hecho unas cámaras de vigilancia como éstas!.