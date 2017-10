La venganza de Blake Lively contra Ryan Reynols

Siempre se ha comentado que la pareja perfecta es la formada por Angelina Jolie y Brad Pitt, al menos antes de que se separaran, pero no. Realmente la pareja perfecta siempre ha sido otra a la que no le ha gustado demasiado llamar la atención. Se trata de Blake Lively y Ryan Reynols, dos grandes actores de Hollywood. Son guapos, jóvenes y grandes profesionales, ¿Qué más podemos pedir? Además, siempre tienen una sonrisa para la cámara, lo cual siempre se agradece.

Pues bien, a todo esto hay que añadirle que Blake y Ryan tienen un sentido del humor buenísimo y es que recientemente hemos visto cómo se han gastado bromas de forma virtual. Donde las dan las toman, ha sido el lema de la guapa actriz conocida por su papel de Serena en Gossip Girl.

El cumpleaños de Blake Lively

Hace unos meses, en agosto, fue el cumpleaños de la actriz y, como era de esperar, todo el mundo esperaba la romántica felicitación por parte de su marido. Pues la cuestión es que esa felicitación fue de todo menos romántica. ‘Feliz cumpleaños a mi increíble mujer‘ fue el mensaje de Ryan a Blake, que no está nada mal, pero la cuestión es que el actor colocó una imagen en la que la actriz apenas salía.

Como veis, parece que el verdadero protagonista del día es él y que Blake es solo una invitada que no tiene demasiada importancia. ¿Cómo le sentó esto a Blake? No demasiado bien suponemos, aunque siendo como son, seguro que se lo tomó a risa. Eso sí, ‘donde las dan, las toman’ y eso es lo que haría Blake meses después en el cumpleaños de Ryan.

El cumpleaños de Ryan Reynols

Hace algunos días fue el cumpleaños de Ryan y, como no, todos esperábamos ver la felicitación de Blake a su marido, si habría o no habría venganza. Y sí, si que la hubo. La actriz colocó una foto en la que Ryan Reynols aparecía recortado, pero no era ella la que salía en portada, sino otro Ryan, su amigo Ryan Gosling. Además, hay que añadir que el segundo Ryan sale señalando al primero, por lo que es una foto muy graciosa. El ‘feliz cumpleaños, baby’ de Blake está dando la vuelta al mundo.

El actor no ha tenido más remedio que caer rendido a los pies de su mujer y su gran obra maestra. Ese día, obviamente, no respondió al comentario de Blake, sino que puso un tweet diciendo que sus hijas estaban intentando sorprenderle en el día de su cumpleaños pero que las escuchó y que decidió ‘comenzar una nueva vida en otro lugar‘. Sin duda es una familia muy peculiar, ¿No creéis? ¡Bravo por ellos! Nos encanta que los famosos muestren su humor al resto.