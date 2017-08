Hoy te descubrimos la remera perfecta para viajar por el mundo. Porque cuando salimos de viaje hay varias cosas que se hacen imprescindibles. Por un lado, tenemos que hacer una maleta cargada de muchas ganas pero también de prendas y accesorios básicos para los días que estemos fuera. Entre las prendas, destacamos una camiseta.

Sí, dicho así puede parecer que se trata de una camiseta cualquiera pero no. La remera perfecta para viajar por el mundo tiene unos detalles que la hacen única. Más que nada porque gracias a ella, nos permitirá llegar a donde queramos sin importar el lugar ni el idioma que se hable en él. Porque como bien sabemos, uno de los idiomas universales es el de los signos o en este caso, el de los iconos.

La remera perfecta para viajar

Cuando hacemos un viaje durante los meses de más calor, está claro que las camisetas no pueden faltar en nuestra maleta. Las llevaremos de todos los colores y formas posibles. Ya que solo así, nos permitirá lucir numerosos looks en nuestras vacaciones. Pero aunque hablamos de una remera perfecta para viajar, también la podrás llevar durante los meses de frío. Basta con cubrirte con las prendas adecuadas y mostrar dicha camiseta cuando más lo necesites. Hasta aquí tenemos claro que una prenda como ésta siempre será perfecta. Ante la comodidad de cualquiera de ellas se le suma un dato más curioso y perfecto para no perdernos nada en nuestros viajes.

¿Por qué es la camiseta perfecta para viajar?

Se trata de una camiseta que está decorada por unos iconos. Cuenta con un total de 40 y cada uno de ellos indica una necesidad primaria. Es decir, cuando estamos en un país donde no dominamos su lenguaje, se nos hace complicado el comunicarnos. Así que, no necesitas ponerte a estudiar a estas alturas. Lo que tienes que hacer es buscar el icono en la camiseta y mostrarlo. De este modo, la otra persona sabrá qué le quieres decir en cada momento. Así, no habrá fronteras lingüísticas ni de ningún otro tipo cuando vayamos a recorrer el mundo. ¿No te parece una idea estupenda?. Dejarás atrás los dolores de cabeza propios de enfrentarnos a un viaje largo, descubriendo idiomas, dialectos y hasta culturas totalmente diferentes. Gracias a esta camiseta, todo eso quedará a un lado, para que puedas disfrutar de tu experiencia.

¿Qué iconos nos vamos a encontrar en la camiseta?

Pues a grandes rasgos, te podremos decir que todos los necesarios y básicos. Por ejemplo, si paras en algún lugar donde haya una fuente y quieres saber si puedes beber ese agua, podrás preguntarlo. ¿De qué manera?, pues señalando el icono de un grifo con un vaso y el del pulgar hacia arriba. Por otro lado, si has alquilado un coche o una moto y se te ha estropeado, no te preocupes. Tienes el símbolo de dos herramientas y además, el de la moto y coche, que unidos, la otra persona entenderá que necesitas de un taller con urgencia.

También están presentes los fenómenos meteorológicos. Tanto el sol como la lluvia o la noche estrellada, tampoco se querían perder el ser protagonistas de esta prenda. Más que nada porque así podemos saber a lo que nos enfrentaremos en nuestras vacaciones. Pero no solo eso, sino que también es para indicar los planes que se pueden hacer de día o de noche. Porque hay que recordar que puedes ir señalando varios iconos a la vez, para poder preguntar cosas más concisas. No está demás saber qué planes hay en tu punto de descanso si llueve, o bien, si hace una noche estrellada.

Al contar con todos los símbolos de los medios de transporte, ten por seguro que no te quedarás en tierra. Tienes el dibujo del avión, del barco así como del coche y moto como hemos mencionado. Si estás buscando un lugar de reposo, la camiseta también te lo indicará a través del dibujo de árboles. Si lo que necesitas es un restaurante o un hotel, como no, los iconos también están presentes. Del mismo modo que podemos divisar el de los hospitales, médicos y hasta el de una cerveza, para esos momentos de ocio que también necesitamos cuando estamos de vacaciones.

¿Cómo ha surgido esta idea?

Aunque pueda parecer una idea un tanto absurda para muchos, desde luego es lo de más práctica. Por un lado, la usaremos como una camiseta normal, y por otro, como un medio de comunicación cuando estemos lejos de casa. Como bien hemos comentado, los símbolos se encargarán de guiarnos de la mejor manera posible. Esta idea, surgió un poco sin pensar. Algo que sucede siempre con las ideas más geniales.

Tres suizos se encontraron en un lugar bastante remoto y apartado. Con su medio de transporte estropeado, no tuvieron más que intentar pensar en una solución mientras se tomaban unas copas. Pensando en cómo saldrían de allí, surgió la idea brillante de una remera perfecta para viajar por todo el mundo. En lugar de tener que expresarnos por gestos o pillando un lápiz y papel, que no siempre tenemos a mano, nada como una prenda de ropa que podremos llevar con nosotros siempre que queramos.

¿Dónde puedo encontrar esta camiseta?

La camiseta ya está a la venta en su página oficial, Iconspeak.world. Allí dispones de varios colores, con tirantes o manga corta, tanto para ellas como para ellos. Pero eso no es todo, ya que viendo el éxito obtenido, también podrás encontrar accesorios con estos iconos. Carcasas o bolsos de viaje serán también tus mejores aliados a la hora de ir mostrando un lenguaje universal al mundo entero. Por unos 33 dólares puede ser tuya. ¿Qué te parece la idea de una camiseta viajera como ésta?.