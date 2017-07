La historia oculta detrás de las portadas de discos más famosas de toda la historia 

Who’s Next – The Who

Estrellas actuales del panorama musical como Miley Cyrus han sabido usar muy bien la provocación para atraer el interés sobre ellas, pero no se trata de nada nuevo. Décadas antes de que ella naciera ya había artistas capaces de hacer de la polémica una potente herramienta de marketing.

Que se lo digan a The Who, con esta portada que en principio puede llegar a ser hasta desagradable, puesto que al parecer se trata de una foto en la que los miembros de la banda acaban de orinar contra un pilar. Pero en realidad es todo mentira, cuando fueron a hacer la foto ninguno de ellos tenía ganas de orinar, así que lo que se ven en el pilar en realidad es agua.