Kim Kardashian se pasea con nuevo look luego de que se diera a conocer la noticia de que ya se encuentra disfrutando de su cuarto hijo; sus seguidores han quedado encantados con la nueva apariencia de la socialité, quien como siempre ha salido para dejar con la boca abierta tanto a sus fanáticos como a sus detractores.

La estrella los realities ha tenido diversos cambios de look con el paso de los años y hasta ahora no existe una parte del cuerpo que sea secreto para sus fanáticos. Kim Kardashian sus hermanas se han caracterizado por no tener vergüenza al mostrar su cuerpo, lo que les ha dado gran fama pero que también las ha hecho el objetivo diversas críticas.