Isabel Pantoja tendrá una participación en “Supervivientes 2019”; y su hijo Kiko Rivera ya dio sus primeras declaraciones al respecto de la noticia; ya que asegura que luego de haber pasado reposando la idea por un buen tiempo aun continua sorprendido y no se lo puede creer; pues como muchos han compartido, la presencia de Isabel Pantoja podría eclipsar a muchos; tal como ocurrió cuando visito la casa de “Gran Hermano: Dúo” donde su tan sola presencia logro hacer a un lado la atención sobre la victoria de la ganadora María Jesús Ruiz durante la gran final del programa.

Telecinco ha sido el lugar donde más tensiones y polémicas se vivieron, debido a la cantante; quien comenzara una nueva etapa de su carrera en la cadena de Mediaset; quien debutara con su sorprendente participación en “Supervivientes 2019”; pero antes de hacer sus maletas y aventurarse al tropical país de Honduras; la tonadillera se dio una escapada a la casa de Guadalix de la Sierra; donde sorprendió a su hijo Kiko Rivera, para darle apoyo en lo que fue un día crucial en su vida; ya que como muchos sabrá, perdió la batalla contra la modelo.

Kiko Rivera comparte su opinión sobre su madre en SV 2019

Durante el último debate de “GH: Dúo”; todos los concursantes han tenido la oportunidad de saldar sus cuentas pendientes; y como era casi de esperar Jordi Gonzales se animó a preguntarle al hijo de Isabel Pantoja su opinión sobre la aparición de su madre en la próxima temporada de “Supervivientes”; y que si le había impactado mucho más la noticia de saber sobre su presencia en el programa; que el hecho de haberla visto recorriendo los rincones de la casa; a lo que Kiko Rivera, respondió “Ten en cuenta que, en aquel momento; después de tres meses; estaba en estado de shock de ver a mi madre; imagínate lo que supuso para mí que la primera noticia que me diera fuera que se iba a ir a “Supervivientes”…Creo que mi cara lo dice todo”.

Además, comento que tan solo hace tres días se había dado cuenta de la noticia; y entre risas comento en sus palabras que “Todavía estoy flipando”; y tomando en cuenta que el debate se había grabado el viernes por la tarde; tiene muy poco de conocer lo noticia; por otro lado también se le pregunto a Kiko Rivera sobre su participación en los realities; en específico querían conocer cuál de los dos sentía más difícil; a lo que le contesto bromeando “Son duros los dos; aunque muy diferentes… Yo me quedo con “Gran Hermano”; allí por lo menos comía”; y es que como podrás recordar hasta Jordi en persona ha afirmado que en “Gran Hermano” por lo menos siempre hay algo que echarse a la boca; no por nada los concursantes de “GH” siempre regresan con más peso; muchas patatas y tanto arroz tienen sus resultados.

Isabel Pantoja habla sobre su invitación para el reality

Pantoja confeso “Yo siempre he sido una forofa del programa; me gusta “Gran Hermano”; pero más “Supervivientes”; me encanta el amor e imaginarme en una isla supone para mí un sueño”; y pese a que sabe que su edad para muchos es un hándicap; afirma que tienes más habilidades de las que aparenta y además Isabel Pantoja dijo “Pesco divinamente; nadie sabe en este país que mi mayor hobby es pescar; eso sí, aunque ya estoy ensayando; lo del fuego lo llevo peor”.

Su nuera, también compartía su opinión sobre ver a Isabel Pantoja en “Supervivientes 2019”; y califica su presencia como toda una “Bomba”; dejando claro que también le apoya y que le desea las mejores de las suertes; ya que Irene Rosales, también conoce lo que es estar en un reality; y aunque sabe que no será sencillo, confía en que su suegra obtenga la victoria.