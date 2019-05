Kiko Matamoros vuelve a protagonizar una gran polémica. Luego de haberse convertido en el centro de atención para los medios debido a su ruptura con Makoke; ahora lucha con los intentos para rehacer su vida, su imagen y poder derivar su deuda con Hacienda a Makoke; tal como lo ha dicho con sus propias palabras. Que al parecer, mucho de su fortuna le ha compartido ya a Makoke y a su hijo; a quien ha señalado como un malagradecido. Las cosas no pintan bien para Kiko Matamoros,

El colaborador de “Sálvame” no ha encontrado suerte alguna en el amor; pese a sus intentos por rehacer su vida, las cosas no le están saliendo como esperaba y puede ser también porque al parecer le han entrado el gusto por las muy jovencitas; luego de que inesperadamente sus planes de boda con Cristina Pujol se fueran hacia abajo. De esta relación no han quedado ni cenizas.

¡Con deudas pero viviendo como rey! Así es la vida de Kiko Matamoros

8.000 euros al mes es lo que se da el lujo de pagar Kiko Matamoros por el uso de una de las habitaciones de uno de los hoteles más lujosos de la capital de Madrid; un hotel cinco estrellas donde le han visitado Cristina Pujol y Marta López. Y pese a que muchos podríamos considerar que la cantidad que paga es absurda, ya que tiene grandes deudas con Hacienda; eso es algo que al colaborador parecer no importarte. Queda claro, que nada lo detendrá para seguir viviendo como un rey. Kiko Matamoros no está engañando a nadie; mientras que el colaborador lleva una vida de lujo artificial; la Agencia Tributario por su parte continua esperándolo con los brazos abiertos, para cuando quiera enfrentar la realidad y dejar de fingir.

Kiko Matamoros tiene una deuda que asciende a u millón de euros; a la que deberá hacer frente por cuenta propia. Eso de derivar su deuda a Makoke no va más allá de ser una simple fantasía. Según lo expresado públicamente por Diego Matamoros durante el programa, el colaborador Kiko Matamoros por el momento únicamente sostiene una buena relación Laura, su hija; lo que podría cambiarlas pronto de que lo que se espera; y todo debido a que el colaborador dejo tirada a Laura en un viaje; pero no solo eso, ya que tampoco asistió al cumpleaños de su nieto y le debe alrededor de 25.000 euros. En esto, Kiko Matamoros deberá dar cuenta por sus decisiones, ya que están lo están llevando a tener más deudas y lo están dejando solo.

La vida de lujos y excesos de Kiko Matamoros pueden terminar no solo con su carrera, sino que también podrían llevarlo a una depresión; tal como lo han afirmado muchos en las redes sociales; y es que la situación de Kiko Matamoros cada vez está peor y el único que parece no querer darse cuenta y admitirlo es el colaborador.

El posible gran engaño de Kiko Matamoros

Se está especulando en las redes sociales que el colaborador Kiko Matamoros podría estar tan avergonzado de su situación actual que ha tenido la idea de comenzar a fingir una buena vida; esto con el fin de mantener su orgullo y que las personas no sientan pena por él. Recordemos que durante su relación con Cristina Pujol, se les veía con frecuencia en restaurantes de lujo; y entrado a prestigiosas tiendas de la calle Serrano. Comprando lujosas prendas Louis Vuitton y Yves Saint Laurent, dentro de sus preferidas.

¿Qué ha sucedido ahora? A Kiko Matamoros le están ahogando sus deudas. Ahora, ya no consigue las misma cantidad de participaciones en la pantalla chica, como lo hacía hace un tiempo; como consecuencia tiene menos dinero, pero a la vez ingresa cada día más deudas. Se dice, que para poder seguir siendo de interés ha tenido que recurrir a diversas artimañas para lograr un puesto dentro de portada; todo con el fin de burlar su ruina económica; finalmente la pregunta es ¿Cuánto tiempo más le ha de durar el engaño? Nadie puede burlar a Hacienda por tanto tiempo; sin pagar las consecuencias.