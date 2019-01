Kevin Spacey y otros famosos acusados de abusos o maltratos

Kevin Spacey

El actor y director Kevin Spacey comenzó su carrera en los años 80 pero no fue hasta los 90 cuando vio cómo llegaba uno de los mayores premios de la Academia. Aunque pocos años después volvería a subir para recoger la estatuilla más ansiada. Lo cierto es que su carrera continuó en ascenso hasta hace poco más de un año. El actor Anthony Rapp dio unas declaraciones, acusando a Spacey de haberlo agredido sexualmente en el año 1986, cuando Rapp era menor de edad. A partir de ahí, le siguieron varios testimonios más.

Por lo que la policía comenzó una investigación ante tantos testimonios acusando al actor. En uno de sus últimos trabajos, ‘House of Cards’, también alguno de sus compañeros de producción, comentaron el comportamiento que tenía el actor con ellos. Aunque Spacey se ha disculpado con Anthony Rapp, porque dice que no recuerda nada de lo que él cuenta, es cierto que se ha mantenido al margen de toda esta polémica. Tras ello, la serie de éxito ya no contaba con él para seguir en antena. Así, Spacey ingresaba en una clínica para recibir un tratamiento por su adicción al sexo. Pero no era el único de los acusados de abusos.