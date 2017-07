El karma existe y estas 10 fotos te lo demuestran

Muchos nos hemos preguntado algún día si el karma realmente existe, y si vendrá por nosotros cada vez que hagamos algo malo. Si no estás muy familiarizado con el término, el karma es una energía que se genera a partir de los actos de las personas, por lo que no necesariamente es mala. Si haces algo bueno, también debería regresar. Esta creencia parte del budismo, pero muchas religiones orientales la practican, lo que nos lleva a pensar que en efecto, el karma existe.

Si no creías que el karma existiera, pensarás totalmente diferente luego de ver estas 10 fotos demostrando que sí existe, y que llegará en cualquier momento si haces algo que no deberías. Por eso, vive y deja vivir, no hagas a nada que no te gustaría que te hicieran.