Harvey Weinstein, destapa la caja de pandora, y a partir de ahí, surgen otros nombres, como Justin Bieber, relacionados con delitos de acoso sexual. No se libra nadie. Ni Hollywood ni la industria de la música están ajenos a los delitos de violación o abuso de poder. El productor de cine es despedido, debido a las acusaciones. El escándalo fue tal que hasta el presidente Donald Trump dio su propia opinión al respecto: “Conozco a Harvey Weinstein desde hace mucho tiempo, no me sorprende para nada”. Pero claro, es que Weinstein es partidario de políticas de corte democrático, como las de Clinton, Barack Obama o Malia Obama, opositores de Trump. La hija mayor del expresidente Obama, fue becaria en su empresa.

Justin Bieber se defiende ahora de las acusaciones de acoso sexual. Si quieres saber más, sigue leyendo. Pero, ojo, que algunos puede que te sorprendan.