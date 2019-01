Justin Bieber y otros famosos que tienen la entrada prohibida a algún país

Justin Bieber

El cantante y compositor Justin Bieber es todo un fenómeno de masas. Desde que fuera descubierto a través de la plataforma Youtube, sus discos se venden como rosquillas. Además, sus conciertos siempre suelen colgar el cartel de entradas agotadas. Por lo que sus fans son millones y a lo largo y ancho del mundo. Por eso, la llegada de su ídolo es algo que a todas hace vibrar, pero a un lugar concreto, donde ya no podrán sentirlo de igual manera. Se trata de Beijing o Pekín. Uno de los lugares donde el cantante no puede asomarse.

Aunque es cierto que se ha reconocido todo el talento del joven cantante, eso no quita que es mejor que Justin Bieber no pise el terreno del lugar, por lo que pueda pasar. Más que nada porque desde el 2017 le han prohibido la entrada. Para poder explicar esta prohibición aseguran que su comportamiento está contaminado. Que no resulta una buena influencia para los jóvenes del lugar. Ya que además, se considera que puede llegar a ser una influencia totalmente negativa. Sabemos que el cantante sí que ha tenido algunas actitudes ante la prensa o las fans que han sido muy criticadas. Parece que se refieren a todo ello.