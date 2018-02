Juguetes vistos en bazares chinos. Cada día, más y más, abren más bazares chinos en los que podemos encontrar absolutamente de todo y por precios considerablemente inferiores a lo que estamos acostumbrados.

Hasta qué punto compensa, no lo sabemos. Hemos visto muchas veces en los medios de comunicación los peligros de adquirir ciertas cosas en estos locales. Por ejemplo, la comida para perros y juguetes no es recomendable porque se han encontrado tóxicos y peligrosas sustancias en ellos y al final, una cosa o la otra, acaban en la boca del animal. Pero, aparte esto, podemos encontrar juguetes que han intentado reproducir pero que no se han informado mucho antes.