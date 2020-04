1 Pendientes de aro

No, no vamos a decir que los pendientes de aro son una de las joyas que ya no están de moda. Porque sin duda, son perfectos para la gran mayoría y favorecen bastante, sobre todo a los rostros más alargados o bien, ovalados. Es por ello que siempre necesitamos algunos aros en nuestra vida para combinar con nuestros mejores looks.

Pero ojo, porque hace un tiempo era habitual el llevar aros pequeños y sencillos. Una manera perfecta de mantener esa sencillez también en los acabados de nuestros looks. Ahora se llevan los que cuentan con otros añadidos como piedras, son de colores y con un tamaño más amplio que de costumbre.