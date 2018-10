Los glúteos de Jlo y otros famosos que han asegurado una parte de su cuerpo

El trasero de Jlo

Jennifer López siempre ha dado mucho de qué hablar. Lo cierto es que la cantante está mejor cada año que pasa. Porque parece que el tiempo se ha detenido en ella. No importa cuantos talentos nuevos lleguen a escena, porque ella tiene su sitio y desde luego, no es tan sencillo el desbancarla. Pues bien, siempre se ha dicho que podría tener su cuerpo asegurado. Pero quizás no todo él, sino partes tan importantes como pueden ser el trasero.

Jlo podría haber asegurado esta parte por unos cinco millones de euros. Se dice que la cantante se embolsa más de 40 millones cada año y que como resultado de sus trabajos y su vida, también expone su cuerpo ante el ejercicio, la dieta y otros factores. Por lo que si le llegara a suceder algo y no pudiera trabajar, siempre le quedaría una buena indemnización, gracias a un seguro como éste.