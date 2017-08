Inventos japoneses que confirman que están adelantados al siglo XXI

Japón continúa siendo uno de los países de vanguardia en términos de industria y tecnología. Su crecimiento ha sido desmedido en las últimas décadas y se han convertido en el gran referente asiático junto a China. Además, sus inventos suelen llamar la atención por su extravagancia, pero también hay que aceptar que algunos de ellos son eminentemente prácticas. Imaginación no les falta y siempre están buscando dar una vuelta de tuerca a lo ya existente para traer nuevos productos al mercado.

A continuación veremos una serie de inventos japoneses que podrían hacerse famosos en el mundo entero. De acuerdo, lo más probable es que algunos de ellos son absurdos y no pagarías nada por ellos, pero eso no significa que no se merezcan un sitio en nuestra lista, aunque sea para echar unas risas.