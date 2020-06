Es cierto que no con todos los inventos se genera la misma fortuna. Porque algunos de ellos se vuelven casi imprescindibles en la vida de los más pequeños, o de los que ya no lo son tanto. Realmente nunca se sabe qué es lo que puede funcionar o lo que no, en el mundo del ocio.

Esto lo decimos porque veremos que hay una selección de juguetes o inventos que tampoco son tan complicados pero que han sido toda una revolución. Por lo que la fortuna ha acompañado a sus inventores y a toda su empresa. ¿Quieres saber más sobre todos esos que han dado la vuelta al mundo y que se mantienen entre los más buscados?