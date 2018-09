Bolígrafos para mujeres y otros inventos que fracasaron al minuto de salir a la venta

Bolígrafos para mujeres

¡Estamos sin palabras!. Porque lo cierto es que tampoco sabemos en qué pensó ni en qué se basó la compañía para crear unos bolígrafos para mujer. La polémica no tardó mucho en desatarse y es que la empresa argumentaba que este tipo de bolígrafos contaban con una carcasa más fina para poder adaptarse a las manos de las mujeres. Además, su diseño era único con forma de rombo, que según decían, era más femenino.

Pero no solo eso, sino que la gama de colores pastel también fue objeto de burlas. Así que, ya solo con ver el producto y hacer esa distinción innecesaria sabíamos que era uno de esos inventos que era mejor que no salieran a la calle. Porque las pocas ventas harían que la empresa se fuera a pique. Este tipo de bolígrafos ya no los hemos visto nunca más y no nos extraña.