1 Influencers famosos con alguna discapacidad

La guapa australiana Lauren Watson cuenta con más de 11.300 seguidores en su red personal de Instagram y es considerada no solo como una inspiración para muchos deportistas; sino también para muchos artistas.

Lauren sufrió un terrible accidente de coche que la dejó sin posibilidades de mover la parte inferior de su cuerpo.

Esto no le ha impedido ser una de las artistas de gimnasia artista y aeróbica más famosa de todos los tiempos. Fue diagnosticada con paraplejia, es decir que no puede realizar movimientos con sus piernas; algo que no le detiene para seguir mostrando sus dones en la gimnasia y motivando a otros que sufren su misma condición, así como otros influencers.