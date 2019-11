A lo largo de la historia se han realizado un sinfín de experimentos en pro de la ciencia y la evolución. Sin los experimentos, el ser humano no habría erradicado enfermedades mortales o no habría dado pasos que nos han permitido un mayor bienestar global. En general, los científicos experimentan con animales o plantas, pero no siempre ha sido así. Por extraño que parezca, existen muchos experimentos a lo largo de la historia que se probaron con humanos. Te mostramos algunos de los más impactantes a continuación:

1 Proyecto Aversión En los años 70 la ciencia consideraba la homosexualidad como una enfermedad y se creaban experimentos para erradicarla Aunque parezca mentira en 1970, la homosexualidad todavía era considerada una enfermedad en Estados Unidos. En este sentido, se pretendía erradicar dicha enfermedad con el proyecto Aversión. El proyecto consistía en extraer la homosexualidad del cerebro de las personas "enfermas". Se les metía en una sala en la que se iban mostrando fotografías de hombre y mujeres desnudas. Después se pedía a los sujetos que fantaseasen con ellos. Cuando lo hacían con los hombres y había alguna consecuencia fisiológica de placer se les sometía a una descarga eléctrica para que su cerebro lo asociara con dolor.