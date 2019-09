Las cosas ya no son como antes. Lamentablemente, parece ser que las cosas van en retroceso y que el proceso evolutivo de la humanidad se ha estancado. Se ha detenido o va en retroceso. La moda ya no cumple con las lecciones de Coco Chanel para tener un buen estilo, la música ya no es como solía ser hace muchos años atrás.

La humanidad hace las cosas menos esperadas y de la peor manera posible. Es difícil lograr retomar la fe en la humanidad cuando vemos imágenes como las que te presentaremos a continuación. Estas han sido tomadas en los momentos adecuados para dar a conocer la decadencia del ser humano en la sociedad actual. ¡Prepárate!