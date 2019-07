Durante la infancia nunca fuimos capaces de comprender algunas situaciones que ahora comprendemos perfectamente; lo que ha hecho que muchos de los recuerdos que teníamos sobre algunas cosas se estropearan por completo; para no ir tan lejos muchos programas que vimos durante la infancia, nunca fueron tan sanos como habíamos creído.

Te traemos algunas imágenes de tu infancia que posiblemente podrían arruinar los inocentes recuerdos que tenías. Sin embargo, muchas podrían hacerte reír a carcajadas, así que conoce toda esta lista de imágenes que hemos recopilado para tu entretenimiento que te van a fascinar.

¡Cubre tus ojos! Esto será duro para tu infancia

Esta es la niña de la famosa película Matilda, una de las películas más famosas para la infancia de muchos. Pese a la innegable belleza y ternura que tenía Mara Wilson, quien dio vida a Matilda durante la película, las cosas han cambiado drásticamente y su imagen no está cerca de parecerse a quien en algún momento fue.

Las cosas han cambiado mucho desde que éramos chicos, parece que algunas cosas era mejor recordarlas como eran. Sin embargo, esta es una excelente oportunidad para darnos cuenta como cambias las cosas de rápido; y para percatarnos de algunos detalles que no pudimos notar cuando éramos más jóvenes.

¿Notas algo curioso?

Claro, una escena normal de un chico que despierta a su amigo; o al menos eso nos parecía durante nuestra infancia. Ed, Edd y Eddy fue parte de la infancia de muchas personas, pero dentro de sus escenas existen algunos detalles que nadie noto hasta ahora que ya estamos grandes y reconocemos más cosas.

Muchos se preguntan porque los adultos de ahora tienen una mente mucho más rápida, hábil y un poco más atrevida; pero viendo las cosas con las que hemos crecido, queda poco lugar a las dudas. Gran culpa del comportamiento de muchos adultos se debe a las series de televisión de antes.

Bart Simpson siempre nos sorprende

Existen diversas curiosidades sobre Bart Simpson que debes conocer; pero entre las cosas que más destacan de este personaje es su gran habilidad para liarse. Algunos quizás puedan recordar este episodio donde se ve a Bart Simpson bailando, durante la escena seguramente nadie se flipo porque no entendíamos.

Más ahora, a muchos nos parece una escena completamente fuera de sus líneas. Lo curioso es que en muchos países este programa es permitido dentro de la clasificación de “todas las edades” algo que al parecer de muchos adultos se encuentra totalmente de mal gusto. Ya que puede afectar la conducta y la infancia de muchos niños.

¡Con esta imagen vas a flipar! ¿Qué ha sucedido con nuestra infancia?

¿Recuerdas la película Solo en Casa? Este es el protagonista ahora. Para muchas personas esta película les ha marcado la vida para siempre, la historia de un chico que se queda solo en casa, se mete en grandes líos pero que al final resulta ser todo un héroe, con muy buenas intenciones y un gran corazón.

Claro, quisiéramos recordar a este héroe como el gran personaje que marco nuestras vidas; sin embargo, la vida y sus malos hábitos le han pasado factura. Su apariencia ya no es como antes, su cabello, su sonrisa, su piel. ¡Vamos, que todos cambian! ¿Pero esto? Es algo que le arruina la infancia a cualquier persona.

Imágenes entretenidas que arruinan la infancia

Muchos recuerdan esta historia, la hemos visto el libros y en películas; pero hasta el día de hoy te estás dando cuenta del triste mensaje tras esta escena. Donde se puede ver un cuadro donde dice “Padre” colgando en la pared. Lo que tristemente significa que a sus padres se los han comido.

Durante la infancia, es posible que si un niño se da cuenta del significado tras esta escena pueda provocarle algún trauma desde la infancia; incluso podría no volver a consumir alimentos de origen animal nunca más en su vida. Pero claro, cuando éramos chicos nunca nos dimos cuenta de estos detalles que Disney preparo para los más grandes.

¡Madre mía, esto podría arruinar tu infancia!

Bob Esponja es uno de los personajes más famosos dentro de la infancia de muchos; por lo que ha sido difícil notar algunos pequeños detalles dentro del programa que se encuentran un poco fuera de lugar. Esta escena fue retira en algunos países porque se consideró que lo que tiene Bob Esponja en sus manos son preservativos, un contenido no apto para los niños.

Aunque, esto no ha impedido que el programa se vuelva popular. Hoy en día es un personaje reconocido a nivel mundial tanto por niños como por adultos. La imagen no está muy clara, aunque lo cierto es que luego de ver tantas escenas que ha creado Disney para los niños, ya es muy difícil saberlo.

Esto resulta perturbador

Nunca comprenderemos la intención de Disney por arruinar nuestra infancia una y otra vez. Lo más actual, ha sido el primer anuncio para la película de “El rey León”. El cual tuvo que ser modificado debido a una clara imagen que incitaba al sexo dentro de su anuncio. Ahora el anuncio luce completamente diferente.

Pero al inicio, como podrás ver en la imagen tenía la silueta de una mujer casi desnuda. Durante las primeras semanas cuando el anuncio salió a luz, recibió fuertes críticas por parte de los espectadores; quienes afirmaban que una película familiar no debía mancharse con tales insinuaciones sexuales.

La historia del rey León no es adecuada para la infancia

Claramente, Disney no ha mantenido las líneas en ninguna de sus historias. Por fortuna, cuando éramos niños no podíamos darnos cuenta del incesto que se generó dentro de la “familia” del rey León. Pero pensando un poco en la historia, es claro que hubo un incesto; por lo que no habría de ser apto para que los niños lo vean. Sin embargo, continúa formando parte de una de las historias más icónicas dentro de Disney.

De nuevo, es difícil intentar descifrar porque Disney siempre esconde historias y detalles ocultos para mayores dentro de sus historias; posiblemente sea una estrategia para alcanzar el éxito y posiblemente sean la razón por la cual los jóvenes ya no actúan de la misma forma que actuaban los jóvenes hace mucho tiempo.