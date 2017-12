10 imágenes de FastFood: Publicidad vs Realidad

La publicidad es engañosa en muchas ocasiones y a la hora de mostrar publicidad relacionada con la comida no iba a ser menos. Basta con echar un vistazo a estas imágenes para darse cuenta del gran negocio y engaño que en muchas ocasiones hay.

Todos estos productos tienen en común que se anuncian con un aspecto realmente apetecible pero que, sin embargo, no tienen luego el acabado que parece. Sin duda, auténticos engaños que vale la pena conocer para no caer o, al menos, no llevarse sorpresas.