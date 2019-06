Se acerca el verano y no existen otras personas en el mundo mejores para evitar sudar en exceso que la realeza. ¿Has notado que la realeza no suda? Ni en verano, y menos en invierno. Por ello, hoy te compartiremos algunos truquitos que esconde la realeza para no sudar en verano y mantener una apariencia siempre fresca.

El expresidente americano Barack Obama admitió frente al Príncipe Carlos en una ocasión que: “Las personas quieren a la realeza más de lo que aprecian a sus propios políticos”.

Y es que la realeza sigue una gran cantidad de tradiciones extrañas, que resultan particularmente interesantes para nosotros, los mortales. Con esto no es nada extraño que muchas personas busquen conocer más sobre sus tradiciones, reglas y en este caso sobre su código de vestimenta para no sudar en el verano.