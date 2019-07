1 Puerta para la habitación con gráficos blanco y negro

Comenzaremos con una idea minimalista y sencilla para no abrumarte. Este diseño, pese a parecer “sencillo” requiere de gran delicadeza para la realización y relleno de las líneas o puntos.

La combinación a blanco y negro nunca pasará de moda y es una excelente forma de darle a tu habitación un poco de color y estilo.

Decorar tu puerta con este estilo no requiere de muchos elementos y no tomará mucho tiempo. Sin embargo, ten en cuenta que este tipo de decoración queda mucho mejor cuando tu habitación es de color blanco y tonos pastel. Ya que de lo contrario serían demasiados diseños y el resultado final no sería armonioso entre sí.