Zapatos con aire acondicionado y otros inventos asiáticos inexplicables

No es ningún secreto si decimos que existen algunos inventos asiáticos que no tienen ninguna explicación o que, si la tienen, no sabemos cómo se les ha ocurrido inventarlo. Un gran ejemplo de ello son los zapatos con aire acondicionado. ¿Para qué los queremos? Pues no lo tenemos muy claro, pero los asiáticos lo han inventado.

A continuación vamos a conocer, además de los zapatos con aire acondicionado, algunos inventos asiáticos inexplicables que no tienen ni pies ni cabeza pero que, aún así, los asiáticos sí que los usan en su día a día. Vamos a ello.