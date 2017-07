Superfotos copiadas por personas comunes

Jennifer López

En primer lugar rescatamos esta parodia de la gran Jennifer López. Porque las famosas suelen subir las mejores imágenes a sus redes sociales. Algo que también solemos hacer nosotros, así que, no nos extraña nada. Pero claro, en ocasiones, nos damos cuenta de que la realidad es otra muy diferente. Jlo aparece en la imagen posando con su pequeña y una copa de cava en su otra mano.

Pero, ¿realmente siempre los niños están tan quietos?. Pues no. Eso de posar para las fotos no siempre se les da muy bien. Es por ello que en la imagen derecha comprobamos como la parodia hace frente a esa imagen real donde no podemos ocuparnos de todo junto. El niño no quiere fotos ni posar y nosotras, ¿qué hacemos?, pues desesperarnos con la botella de vino.